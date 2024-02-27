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Туман и осадки ожидаются в Казахстане

На западе, северо-западе страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Источник: Kazinform

По информации синоптиков, на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются небольшой снег, туман.

На юге, юго-востоке РК пройдут осадки в виде снега и дождя, усилится ветер,