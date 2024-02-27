Туман и осадки ожидаются в Казахстане

По информации синоптиков, на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются небольшой снег, туман.
На юге, юго-востоке РК пройдут осадки в виде снега и дождя, усилится ветер,
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По информации синоптиков, на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются небольшой снег, туман.
На юге, юго-востоке РК пройдут осадки в виде снега и дождя, усилится ветер,