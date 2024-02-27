Национальный аэропорт «Минск» запустит программу «Тайный пассажир» с 1 марта

В пресс-службе уточнили, что участниками программы могут стать инициативные пассажиры, которые заинтересованы в повышении качества сервиса в аэропорту. Что касается сроков проведения названной программы, то они указаны в период с 1 марта по 31 декабря 2024 года. Отмечается, что для того, чтобы стать тайным пассажиром необходимо заполнить заявку на участие на официальном сайте аэропорта в разделе «Тайный пассажир».