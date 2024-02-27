Национальный аэропорт «Минск» запустит программу «Тайный пассажир» с 1 марта

Стало известно, что Национальный аэропорт «Минск» с 1 марта 2024 года планирует запустить программу «Тайный пассажир». Подробности рассказали в пресс-службе аэропорта.
Сообщается, что указанная программа является эффективным каналом обратной связи, который даст возможность, уже наряду с применяемыми методиками, получить допинформацию о пожеланиях со стороны пассажиров. Кроме того, это позволить принимать оперативный решения по улучшению качества обслуживания и делая аэропорт более комфортным, гостеприимным, безопасным.
В пресс-службе уточнили, что участниками программы могут стать инициативные пассажиры, которые заинтересованы в повышении качества сервиса в аэропорту. Что касается сроков проведения названной программы, то они указаны в период с 1 марта по 31 декабря 2024 года. Отмечается, что для того, чтобы стать тайным пассажиром необходимо заполнить заявку на участие на официальном сайте аэропорта в разделе «Тайный пассажир».
Сказано, что зарегистрированный участник получит, а затем заполняет чек-лист после каждого полета через Национальный аэропорт «Минск», прикладывая фото и копии посадочного талона не позднее десяти дней со дня прилета. Уточняется, что «тайные пассажиры» должны будут оценить сферу оказания услуг в аэропорту, регистрацию, предполетный досмотр, таможенный и паспортный контроль, а также обслуживание по прилете и так далее.
В пресс-службе добавили, что первые и самые активные участники программы, а также те, кто подготовил самые информативные отчеты, будут определяться по итогам работу и получат сертификаты на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта на определенный период. Говорится, что указанные привилегии смогут получить те пассажиры, которые заполнят не менее пяти указанных чек-листов.
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