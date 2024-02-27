Эксперт рассказала о сервисах Единого портала электронных услуг

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О сервисах Единого портала электронных услуг во время пресс-конференции «Электронные услуги в Беларуси. Новые возможности ID-карты гражданина и биометрического паспорта» рассказала начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич, передает корреспондент БЕЛТА.



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«Преимущество предоставляемых нашим порталом услуг в том, что можно, не посещая никаких инстанций, чувствовать себя свободнее в цифровом мире, авторизоваться в тех или иных информационных системах и онлайн решать свои вопросы как гражданина, субъекта хозяйствования или представителя бизнеса», — заметила Светлана Караневич.



По ее словам, в личном кабинете пользователя на Едином портале электронных услуг, кроме собственно электронных, есть также набор дополнительных сервисов, доступных к использованию. Это и сервис электронного документооборота, и защищенный сервис электронной почты, где можно обмениваться документами с юридической значимостью, и сервис проверки документов, полученных в результате оказания услуг либо осуществления административных процедур.



Светлана Караневич также анонсировала появление ряда новых возможностей для пользователей портала в этом году.



В личном кабинете пользователь также может воспользоваться электронными услугами. Их сегодня на портале 551. В личном кабинете услуги классифицированы по простым и понятным категориям: «Здравоохранение», «Образование» и т. д.



«Если в 2022 году на портале было разработано 40 новых сервисов, то в 2023 — 227. Это и электронные услуги, и административные процедуры. В предыдущие годы существенный крен был сделан в сторону разработки новых электронных услуг. В последнее же время внимание государства нацелено на то, чтобы переводить в электронный вид как можно больше административных процедур. Из порядка 1 тыс. существующих админпроцедур на портале сегодня оцифровано около 300. Соответственно, нам совместно с уполномоченными органами предстоит еще большой фронт работы», — заметила Светлана Караневич.



Она уточнила, что большое количество административных процедур переводится в цифру, благодаря активному участию в этом государства. В исполнение распоряжения премьер-министра № 119 ₽ в прошлом году было оцифровано более 200 административных процедур, на текущий год поставлена задача в 140 процедур, однако список может быть обновлен в сторону увеличения.



«Оцифровка административной процедуры — это очень сложный и многоступенчатый процесс, который требует и пересмотра бизнес-процессов, и последующей разработки программного обеспечения административной процедуры, и так далее. Темпы мы не сбавляем и надеемся, что и в текущем году, и в последующие периоды все большее и большее количество электронных сервисов будет появляться на Едином портале электронных услуг, чтобы облегчать жизнь гражданам и представителям бизнеса», — заключила Светлана Караневич.