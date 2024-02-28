В Башкирии проходит массовая проверка квартирных счетчиков горячей воды

Узнать дату ближайшей проверки стало проще — новый сервис доступен на официальном сайте в разделе «График проверки ИПУ ГВС». Информация также размещается на информационных досках подъездов жилых домов.
Для уточнения даты достаточно выбрать свой город и начать вводить наименование улицы, выбрать номер дома. Если конкретного дома в графике нет — значит, в ближайшие 2−4 недели в данном доме проверка не планируется.
Проверка ИПУ ГВС (счётчиков) проводится бесплатно сотрудниками и представителями ООО «БашРТС» (ООО «ГАС»). Агенты снимают контрольные показания ИПУ, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования.