Житель Волгоградской области выиграл миллионы в лотерею

27 февраля были подведены итоги лотереи «Мечталлион». Она посвящалась Дню защитника Отечества. 23 млн рублей разделили между собой 6 счастливчиков из различных регионов РФ.

Как уточнили в пресс-службе «Национальной лотереи», в магазине на территории Волгоградской области был куплен выигрышный билет. Лотерейный суперприз разделят также жители Москвы, Республики Мордовии, Тверской и Самарской областей. Один счастливый билет был куплен в мобильном приложении лотереи.