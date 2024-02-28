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В Москве до конца года достроят шесть ЖК для обманутых дольщиков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Шесть жилых комплексов для обманутых дольщиков достроят в Москве до конца текущего года, еще два — в следующем году. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Источник: Агентство «Москва»

«Силами департамента строительства города Москвы достраивается восемь проблемных объектов. Шесть жилых комплексов должны быть достроены уже в этом, 2024 году, а еще два — ЖК “Квартал Триумфальный” и “ЖК Воскресенское” обследуем и определим сроки завершения работ», — сказал Загрутдинов.

По его словам, на всех объектах ведутся активные строительные работы. Три из них строятся на территории Новой Москвы: это ЖК «Легенда» в Троицке, ЖК «Марушкино» и ЖК «Воскресенское», расположенные в одноименных поселениях. Еще пять объектов достраивают в границах «старой» Москвы: ЖК «Академ Палас» на проспекте Вернадского, ЖК «Квартал Триумфальный» в районе Фили — Давыдково, ЖК «Терлецкий парк» в Перово, ЖК «Малыгина, 12» в Лосиноостровском районе, а также компенсационный дом для дольщиков ЖК «Мегаполис» на востоке столицы.

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