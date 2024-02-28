Какой сегодня праздник: 28 февраля

Аккуратность и внимательность, отличный глазомер, усидчивость и планирование — все эти качества отличают отличного портного. А еще портные придумывают модели, рисуют эскизы, а не только отшивают вещи, в отличие от швей. Люди этой полезной творческой профессии сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником.