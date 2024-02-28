Что можно и нельзя делать в день Онисима 28 февраля, когда зима борется с весной

Православная церковь 28 февраля вспоминает апостола Онисима. В народе отмечают день Онисима, Онисим-овчарник. Также существует название Зимобор. Оно связано с тем, что зима теряет свою силу, но все еще борется с весной.
Что нельзя делать 28 февраля
Не рекомендуется давать в долг. Согласно приметам, деньги так и не вернут. Нельзя что-либо планировать 28 февраля, так как все задуманное не удастся реализовать. Запрещено проводить уборку в доме. Это связано с тем, что можно ухудшить финансовое положение. Не следует бить посуду. Предки верили, что это может спровоцировать беды и неприятности.
Что можно делать 28 февраля
По традиции, ребенку, который родится 28 февраля, всегда дарили вещи из овчины. Считалось, что это говорит про благополучие в жизни. Кроме того, в названный день и далее продолжали готовиться к весне, закаляя семена для того, чтобы они хорошо взошли и дали богатый урожай.
Согласно приметам, восточный ветер указывает на ветреную погоду летом. Лай лисиц близко от жилья предупреждает про снегопад. В том случае, если 28 февраля полнолуние, то это предвещает морозы.