Что можно и нельзя делать в день Онисима 28 февраля, когда зима борется с весной

Не рекомендуется давать в долг. Согласно приметам, деньги так и не вернут. Нельзя что-либо планировать 28 февраля, так как все задуманное не удастся реализовать. Запрещено проводить уборку в доме. Это связано с тем, что можно ухудшить финансовое положение. Не следует бить посуду. Предки верили, что это может спровоцировать беды и неприятности.