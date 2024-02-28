Доктор Павлова рассказала, чем опасен дефицит магния в организме

Как написала в своем Telegram-канале доктор Павлова, магний участвует в нескольких сотнях реакций углеводно-фосфорного и энергетического обменов и десятках других процессов.
Способствует выведению «плохого» холестерина, нормализует давление и пищеварение, повышает стрессоустойчивость, снижает тревожность, держит в тонусе сосуды и улучшает когнитивные функции.
При дефиците магния человек чувствует себя уставшим, раздражительным, плохо спит, может сталкиваться с судорогами в ногах и головокружениями. А вот выводится микроэлемент проще простого: немного понервничали, перенапряглись на тренировке, мало бывали на солнышке, поели фастфуда
Суточная норма магния:
- для взрослых — 420 мг;
- для детей — от 55 до 400 мг.
По словам Павловой, при дефиците требуется дополнительное введение магния из расчета 10−30 мг на кг массы тела. Курс — не менее двух месяцев.
«Назначить нужную дозу и форму магния может только врач! При дефиците без препаратов не обойтись, и никакие солевые ванны и продукты с повышенным содержанием магния не помогут. Это лишь поддерживающая терапия», — отметила эндокринолог.