Доктор Павлова рассказала, чем опасен дефицит магния в организме

При дефиците магния человек чувствует себя уставшим, раздражительным, плохо спит, может сталкиваться с судорогами в ногах и головокружениями. А вот выводится микроэлемент проще простого: немного понервничали, перенапряглись на тренировке, мало бывали на солнышке, поели фастфуда и т. д. Это если не говорить о естественном выведении магния, которое усиливается во время беременности, лактации, приеме некоторых препаратов и болезнях.