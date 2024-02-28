Хабаровские учёные изобрели сверхпрочные полимеры

Сотрудники Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске изобрели и запатентовали способ изготовления сверхпрочных композитных материалов. Для этого они использовали материалы из угле- и стеклопластика, эпоксидную смолу и наноэлектронный магнитный излучатель (НЭМИ). Об открытии корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал один из соавторов изобретения старший преподаватель ТОГУ Егор Дорофеев.
— Мы укладывали в несколько слоёв углеткань, в условиях вакуума заливали её эпоксидной смолой. Затем либо во время затвердевания, либо заранее, в зависимости от эксперимента, сверху и снизу при помощи электродов проводили облучение прибором НЭМИ. Импульсы позволяют выстраивать молекулярную решётку в определённом порядке, что делает изделие более прочным и улучшает его характеристики. Композитные материалы сегодня являются очень актуальным направлением. В авиастроении, космической сфере они эффективно заменяют титановые и детали из других металлов. По прочности композиты не уступают, а иногда и превосходят свои металлические аналоги, — объяснил аспирант, старший преподаватель ТОГУ Егор Дорофеев. Также в группу разработчиков входят сотрудники высшей школы промышленной инженерии Олег Еренков, Сергей Исаев, Эрнст Ри.
Перед учёными поставлена задача обеспечить промышленность современными материалами, без которых невозможно создавать новую технику. Особенно остро этот вопрос встал после ухода из России иностранных компаний.
Напомним, в Хабаровске налажено производство композитных материалов для строительства. Из полимера и древесной муки делают особо прочные панели, которые расходятся по всей стране. Недавно наше издание писало о старте создания в краевой столице ещё одного судостроительного завода. Он займётся производством лёгких судов из композитных материалов.