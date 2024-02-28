Хабаровские учёные изобрели сверхпрочные полимеры

— Мы укладывали в несколько слоёв углеткань, в условиях вакуума заливали её эпоксидной смолой. Затем либо во время затвердевания, либо заранее, в зависимости от эксперимента, сверху и снизу при помощи электродов проводили облучение прибором НЭМИ. Импульсы позволяют выстраивать молекулярную решётку в определённом порядке, что делает изделие более прочным и улучшает его характеристики. Композитные материалы сегодня являются очень актуальным направлением. В авиастроении, космической сфере они эффективно заменяют титановые и детали из других металлов. По прочности композиты не уступают, а иногда и превосходят свои металлические аналоги, — объяснил аспирант, старший преподаватель ТОГУ Егор Дорофеев. Также в группу разработчиков входят сотрудники высшей школы промышленной инженерии Олег Еренков, Сергей Исаев, Эрнст Ри.