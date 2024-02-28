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Хабаровские учёные изобрели сверхпрочные полимеры

Их изготавливают при помощи воздействия на материалы особым излучением.
Источник: Хабаровский край сегодня

Сотрудники Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске изобрели и запатентовали способ изготовления сверхпрочных композитных материалов. Для этого они использовали материалы из угле- и стеклопластика, эпоксидную смолу и наноэлектронный магнитный излучатель (НЭМИ). Об открытии корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал один из соавторов изобретения старший преподаватель ТОГУ Егор Дорофеев.

 — Мы укладывали в несколько слоёв углеткань, в условиях вакуума заливали её эпоксидной смолой. Затем либо во время затвердевания, либо заранее, в зависимости от эксперимента, сверху и снизу при помощи электродов проводили облучение прибором НЭМИ. Импульсы позволяют выстраивать молекулярную решётку в определённом порядке, что делает изделие более прочным и улучшает его характеристики. Композитные материалы сегодня являются очень актуальным направлением. В авиастроении, космической сфере они эффективно заменяют титановые и детали из других металлов. По прочности композиты не уступают, а иногда и превосходят свои металлические аналоги, — объяснил аспирант, старший преподаватель ТОГУ Егор Дорофеев. Также в группу разработчиков входят сотрудники высшей школы промышленной инженерии Олег Еренков, Сергей Исаев, Эрнст Ри.

Изобретение открывает новые перспективы в области материаловедения и промышленности, позволяя создавать более прочные и высококачественные материалы для авиастроения, космической отрасли, военно-промышленного комплекса, медицины и других направлений.

Перед учёными поставлена задача обеспечить промышленность современными материалами, без которых невозможно создавать новую технику. Особенно остро этот вопрос встал после ухода из России иностранных компаний.

Напомним, в Хабаровске налажено производство композитных материалов для строительства. Из полимера и древесной муки делают особо прочные панели, которые расходятся по всей стране. Недавно наше издание писало о старте создания в краевой столице ещё одного судостроительного завода. Он займётся производством лёгких судов из композитных материалов.

наука