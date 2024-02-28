Что произошло в Иркутске в ночь на 28 февраля 2024 года: последние новости

Жители города Братска стали жертвами мошенников, потеряв более полумиллиона рублей. В результате аферистов пострадали как несовершеннолетний, так и пенсионерка, которая ранее уже столкнулась с мошенническими действиями лжесотрудников банка.
Иркутский хирург Андрей Щуко оказал бесплатную операцию школьнице из Монголии, как сообщается от официальных источников в Бурятии. В 2023 году доктор Щуко посетил концерт в Монголии, где обратил внимание на девочку с крупными очками.
Водитель погиб в результате столкновения двух автомобилей в Иркутском районе, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Инцидент произошел около 12:20 на 10-м километре автодороги Р255 «Сибирь», проходящей вокруг города Иркутска.