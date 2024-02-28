Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 28 февраля

В Хабаровске прооперировали полугодовалого щенка, которого из окна выкинул хозяин. Собака начала снова понемногу ходить. Сейчас ему ищут новую любящую семью. А бывшему хозяину, мало того, что питомца не отдадут, еще и проверят его на жестокое обращение с животными. Прокуратура уже занялась этим.