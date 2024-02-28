Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 28 февраля

В городе Юности суд вынес приговор по делу о непреднамеренном убийстве. Преступление произошло в июне прошлого года. Тогда 68-летняя женщина пыталась остановить преступника, который хотел угнать ее «Ниссан Жук». Мужчина под видом помощи хотел уехать на ее авто, но в итоге случайно убил.
В Хабаровске прооперировали полугодовалого щенка, которого из окна выкинул хозяин. Собака начала снова понемногу ходить. Сейчас ему ищут новую любящую семью. А бывшему хозяину, мало того, что питомца не отдадут, еще и проверят его на жестокое обращение с животными. Прокуратура уже занялась этим.
У одного из орланов, пострадавших в Хабаровске, еще есть шанс вернуться к прежней жизни. Птиц спасли в разное время: они не могли взлететь, специалисты пророчили им верную смерть. У одного из хищников нашли следы от огнестрельного ранения.