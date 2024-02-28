Тепло до 8 градусов и туманы: погода в Казахстане на сегодня, 28 февраля

В Астане переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер западных направлений 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 2−4 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 2−4 мороза.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 5−7 тепла.
На юге, востоке Акмолинской области небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер западных направлений 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на западе области 15, днем 0−5 мороза. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 0−2 мороза.
На юге, в горных районах Алматинской области небольшой снег, временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на севере, в горных районах области 17−22 мороза, днем 1−6, на севере, в горных районах области 9 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 7−9 мороза.
В области Жетысу без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 8, в горных районах области 22, днем 0−5, в горных районах области 10 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 0−2 мороза.
Утром и днем на юге Туркестанской области осадки (дождь, снег). На юге, в горных и предгорных районах области туман. В горных районах области низовая метель. Ветер восточный 8−13, на севере, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на севере области 12 мороза, днем 3−8 тепла, на севере области 2 мороза. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 6−8 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. На севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 10 мороза, днем 2−7 мороза, на юге области 3 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 4−6 мороза.
В Атырауской области без осадков. На севере области туман. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на севере области 13 мороза, днем 1−6 тепла. В Атырау ясно, без осадков. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 4−6 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 2−7 тепла. В Актау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 4−6 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ночью на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 8 мороза, днем 0−5 мороза, на юге области 3 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер северный, северо-восточный 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 0−2 мороза.
В Костанайской области без осадков. На юге области туман. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на юго-востоке области 17, днем 1−6 мороза. В Костанае малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 1−3 мороза.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер западный, юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на юго-западе области 15, днем 1−6 мороза. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 1−3 мороза.
Ночью на западе, юге Павлодарской области небольшой снег, туман. Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15, днем 2−7 мороза. В Павлодаре переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
На севере, востоке Карагандинской области небольшой снег. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 18, днем 2−7 мороза. В Караганде облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 4−6 мороза.
В области Улытау без осадков. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 20, днем 3−8 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 3−5 мороза.
Ночью на юге Восточно-Казахстанской области небольшой снег. Ночью и утром на севере области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, на севере, востоке области 28 мороза, днем 6−11, на востоке области 16 мороза. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 7−9 мороза.
Ночью на западе области Абай небольшой снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем в центре области 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке, юге области 22−27 мороза, днем 4−9, на востоке области 14 мороза. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 6−8 мороза.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем в центре, на востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 1−6 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 3−5 тепла.
В горных районах Жамбылской области осадки (преимущественно снег). На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на севере, в горных районах области 18−23 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 1−3 мороза.