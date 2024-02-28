Тепло до 8 градусов и туманы: погода в Казахстане на сегодня, 28 февраля

Утром и днем на юге Туркестанской области осадки (дождь, снег). На юге, в горных и предгорных районах области туман. В горных районах области низовая метель. Ветер восточный 8−13, на севере, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на севере области 12 мороза, днем 3−8 тепла, на севере области 2 мороза. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 6−8 тепла.