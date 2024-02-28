Хабаровский край передал детям Дебальцево 2 тонны гуманитарной помощи

— В Дебальцево сейчас живут более полутора тысяч детей. И каждому из них нужна помощь. Канцтовары, игрушки, осенняя одежда для детей и взрослых, обувь. И это лишь часть из того, что собрали для них наши жители, — рассказывает руководитель группы помощи «Мы едины» в Хабаровске Светлана Изотова. — Многое из того, что жители приносят, сделано своими руками. Например, семья из Нанайского района передала ребятам самодельных кукол. А еще одна семья делает деревянные самолетики — они даже крыльями машут! В этот раз они передали 400 таких игрушек в Дебальцево.