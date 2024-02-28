Хабаровский край передал детям Дебальцево 2 тонны гуманитарной помощи

Большой гуманитарный груз, собранный жителями Хабаровского края для детей Дебальцево, вновь нашел своих адресатов. Силами неравнодушных граждан было собрано более 2 тонн необходимых товаров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В Дебальцево сейчас живут более полутора тысяч детей. И каждому из них нужна помощь. Канцтовары, игрушки, осенняя одежда для детей и взрослых, обувь. И это лишь часть из того, что собрали для них наши жители, — рассказывает руководитель группы помощи «Мы едины» в Хабаровске Светлана Изотова. — Многое из того, что жители приносят, сделано своими руками. Например, семья из Нанайского района передала ребятам самодельных кукол. А еще одна семья делает деревянные самолетики — они даже крыльями машут! В этот раз они передали 400 таких игрушек в Дебальцево.
В подшефный нашему региону город передали и азбуку «Хабаровск от А до Я». Книги будут вручать первоклассникам 1 сентября. Большой гуманитарный груз получен управления образования Дебальцево. А группа помощи «Мы едины» в Хабаровске уже готовит новую партию. Принять участие в сборе и помочь детям может каждый.
В новую партию также собирают канцтовары, постельное белье для детских садов, летнюю одежду и обувь, игрушки. Принимают товары как новые, так и бывшие в употреблении. Во втором случае все вещи должны быть чистыми, в хорошем состоянии.
Внести свой вклад в помощь Дебальцево можно до 15 марта. Вещи принимают по адресу: Хабаровск, ул. Хабаровская, 27, оф. 18. В будние дни передать помощь можно с 09:00 до 20:00. В выходные — с 09:00 до 18:00.