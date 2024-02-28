Снежок и тепло: новосибирцев порадует потепление до −6 градусов

В Новосибирске с каждым днем становится теплее. Сильные морозы уйдут на этой неделе окончательно: ночью будет −16…-18 градусов, а днем — до −6…-8.
— Ночью ожидается небольшая облачность, без осадков, днем переменная облачность, слабый снег. Местами изморозь. На дорогах гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Ветер при этом усилится до 6−11 метров в секунду.
По области же температуры будут более контрастными: ночью −10…-15 градусов, местами до −21, а по юго-востоку −22…-27. Днем будет −3…-8, местами до −13 градусов.