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Снежок и тепло: новосибирцев порадует потепление до −6 градусов

28 февраля в Новосибирске потеплеет до −6 градусов.
Сейчас в Олбани: +14° 6 м/с 51% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске с каждым днем становится теплее. Сильные морозы уйдут на этой неделе окончательно: ночью будет −16…-18 градусов, а днем — до −6…-8.

— Ночью ожидается небольшая облачность, без осадков, днем переменная облачность, слабый снег. Местами изморозь. На дорогах гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Ветер при этом усилится до 6−11 метров в секунду.

По области же температуры будут более контрастными: ночью −10…-15 градусов, местами до −21, а по юго-востоку −22…-27. Днем будет −3…-8, местами до −13 градусов.