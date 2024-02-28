Блогер из Новосибирска Дава снялся в новом шоу

В шоу примут участие 13 пар, среди которых Давид Манукян и его брат Арман Давтян из Новосибирска. Также уточняется, что в нем снялись Мария Погребняк, Алана Мамаева, Зураб Матуа и Андрей Аверин, Иван Пышненко и Андрей Пышненко, Олег и Александра Верещагины, Женя Искандарова, Карина Кокс, Анатолий Цой, Валентин Ли, Женя Ершов с мамой Еленой Путылиной, Филипп Киркоров и Вольфганг Черни.