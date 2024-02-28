В Ирбейском районе Красноярского края открыли два новых ФАПа

В Благовещенке ФАП находится в 45 км от районного центра и обслуживает 170 человек, из которых 37 — дети. В нём есть компьютерное оборудование, аппарат для измерения глазного давления, электрокардиограф, дефибриллятор, экспресс-анализаторы.