В Ирбейском районе Красноярского края открыли два новых ФАПа

В селе Благовещенка и посёлке Преображенский Ирбейского района открылись новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В Благовещенке ФАП находится в 45 км от районного центра и обслуживает 170 человек, из которых 37 — дети. В нём есть компьютерное оборудование, аппарат для измерения глазного давления, электрокардиограф, дефибриллятор, экспресс-анализаторы.
В Преображенском ФАП находится в 28 км от райцентра. Он обслуживает 131 человека, из которых 30 — дети.
В 2024 году в Ирбейском районе планируют открыть ещё четыре медпункта.
Ранее сообщалось о том, что новый ФАП построили в Минусинском районе.