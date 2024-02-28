Ради денег жительница Уссурийска записала мигранта отцом своего ребенка

Иностранец обратился с просьбой о помощи в оформлении миграционного документа к ранее судимой 31-летней жительнице Уссурийска. В качестве вознаграждения он предложил ей 100 тысяч рублей. Для осуществления плана женщина привлекла свою знакомую, у которой есть несовершеннолетний сын. В свидетельстве о рождении ребёнка не был указан отец, чем и воспользовались подельницы. Они организовали фиктивное усыновление иностранцем мальчика, после чего мигрант получил вид на жительство.