Новосибирский блогер Пушкин ушел из инфополя из-за хейта после жалобы Мизулиной

Новосибирский блогер Влад Пушкин решил перестать быть блогером. На такое решение его вынудила волна хейта, обрушившаяся на него после того, как он потребовал зарыть «Элтон бар» в Новосибирске за пропаганду нетрадиционных ценностей. Об этом Влад сообщил в своем телеграмм-канале 27 февраля.
Подписчики оказались недовольны позицией молодого человека и припомнили, как он сам тусовался в подобных местах: пил шампанское, стоя на коленях и пр. В ответ блогер заявил, что этот период в его жизни прошел и больше он не намерен убивать время на кутеж в барах.
Также Влад упомянул, что после жалобы на «Элтон», в котором по его словам мужчины переодеваются в женщин, наносят макияж и танцуют в таком виде, ему стало поступать множество угроз, в том числе и убийством. Причем расправой грозят не только ему, но и его близким.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Мизулина просит проверить новосибирский клуб «Элтон» на благопристойность.