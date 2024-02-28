Новосибирский блогер Пушкин ушел из инфополя из-за хейта после жалобы Мизулиной

Также Влад упомянул, что после жалобы на «Элтон», в котором по его словам мужчины переодеваются в женщин, наносят макияж и танцуют в таком виде, ему стало поступать множество угроз, в том числе и убийством. Причем расправой грозят не только ему, но и его близким.