В Хабаровске открылась первая Дальневосточная студенческая олимпиада медиков

— Олимпиада является плацдармом для молодых талантов, которые с первого курса могут пробовать свои силы в оперативных вмешательствах и таким образом совершенствовать профессиональные навыки, требующие большой точности, — отметил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов. Как уточнил приглашенный московский эксперт — заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф Факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, главный травматолог Москвы Вадим Дубров, студенты ежегодно демонстрируют высокий уровень подготовки.



В качестве поощрения самого талантливого приглашают для прохождения ординатуры в МГУ. В прошлом году такую возможность повышения квалификации получил выпускник ДВГМУ.