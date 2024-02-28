В Хабаровске открылась первая Дальневосточная студенческая олимпиада медиков

В ДВГМУ открылась первая Дальневосточная студенческая олимпиада по хирургии среди студентов медицинских вузов Дальнего Востока с международным участием. В течение четырех дней мастерство продемонстрируют 140 студентов, представляющих олимпийские сборные вузов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В рамках олимпиады выступят студенты, представляющие ДВГМУ, Амурскую государственную медицинскую академию, Тихоокеанский государственный медицинский университет и Школу медицины ДВФУ Владивостока, Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова Республики Саха (Якутия), Нанкинский университет КНР. Впервые в этом году принимает участие в олимпиаде команда из Казахстана, представляющая Казахский медицинский университет имени Асфендиярова.
— Олимпиада является плацдармом для молодых талантов, которые с первого курса могут пробовать свои силы в оперативных вмешательствах и таким образом совершенствовать профессиональные навыки, требующие большой точности, — отметил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов. Как уточнил приглашенный московский эксперт — заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф Факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, главный травматолог Москвы Вадим Дубров, студенты ежегодно демонстрируют высокий уровень подготовки.
В качестве поощрения самого талантливого приглашают для прохождения ординатуры в МГУ. В прошлом году такую возможность повышения квалификации получил выпускник ДВГМУ.
— Сегодня нашей команде предстоит выполнить сложную операцию из области нейрохирургии, которая продлится почти четыре часа. Смоделирована ситуация, в которой хирургическое лечение необходимо пациенту при аневризме средней мозговой артерии. Сосуды крысы имитируют сосуды головного мозга, которые необходимо сшивать. Будем работать с нервной системой — тонкая работа, — уточнила студентка третьего курса лечебного факультета ДВГМУ Анастасия Карташева. Команды, занявшие первое и второе места, получат путевку на финал Московской студенческой олимпиады по хирургии имени академика Перельмана, который пройдет весной на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.