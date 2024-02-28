Предприятие Роскосмоса поставит 10 трамвайных вагонов в Хабаровск

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») признан победителем конкурса на поставку 10 новых односекционных трамвайных вагонов для Хабаровска. Трамваи поступят в город разными партиями в срок по 31 октября 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
По условиям заключенного с администрацией Хабаровска контракта трамвайные вагоны должны иметь долю низкого пола не менее 40%, четыре двери, предусматривать место для маломобильных пассажиров и откидную аппарель для обеспечения их доступности. В соответствии с требованиями заказчика трамваи будут оснащены системой учета пассажиропотока, медиакомплексом для информирования пассажиров, информационной системой, системой безналичной оплаты проезда (валидаторами). Во время поездки на трамвае пассажиры в полной мере смогут оценить его удобство, комфорт и современные опции, среди которых система кондиционирования, имеющая распределенную раздачу воздуха вдоль всего салона.
«Мы рады возобновить сотрудничество и изготовить новые трамваи модели 71−623−04 для Хабаровска. Трамваи частично низкопольной линейки УКВЗ хорошо известны на рынке благодаря надежности и адаптированности к любой инфраструктуре, проверены многолетним опытом производства и эксплуатации», — сообщил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.
Напомним, что последняя поставка вагонов УКВЗ в Хабаровск состоялась в 2016 году.