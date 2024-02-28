Предприятие Роскосмоса поставит 10 трамвайных вагонов в Хабаровск

По условиям заключенного с администрацией Хабаровска контракта трамвайные вагоны должны иметь долю низкого пола не менее 40%, четыре двери, предусматривать место для маломобильных пассажиров и откидную аппарель для обеспечения их доступности. В соответствии с требованиями заказчика трамваи будут оснащены системой учета пассажиропотока, медиакомплексом для информирования пассажиров, информационной системой, системой безналичной оплаты проезда (валидаторами). Во время поездки на трамвае пассажиры в полной мере смогут оценить его удобство, комфорт и современные опции, среди которых система кондиционирования, имеющая распределенную раздачу воздуха вдоль всего салона.