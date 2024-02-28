Ещё два семейных МФЦ откроют в Хабаровском крае

Как отметил губернатор, опыт создания семейного МФЦ оказался успешным и аналогичные учреждения планируется разместить по всему региону. В ближайший месяц центр заключит соглашение со всеми вузами и ссузами края, а до конца 2024 года свои двери откроют ещё два таких МФЦ в Бикинском и Вяземском районе.