Ещё два семейных МФЦ откроют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае откроют ещё два многофункциональных центра, где будут помогать в решении семейных вопросов. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.
Накануне глава региона ознакомился с работой первого семейного МФЦ, который действует в Хабаровске. В нём действуют отделение первичного приёма, кабинет психолога и отдел экстренного реагирования. Также обустроены комнаты для занятий с детьми.
«Центр создан для семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, молодых родителей, семей участников СВО. Также в нём принимают тех, кто нуждается в коррекции внутрисемейных отношений, получении льгот или мер соцподдержки. Главное отличие от привычного МФЦ — закрепление за каждой семьёй специалиста, который будет сопровождать ее до полного разрешения вопроса», — рассказал Дегтярёв.
Как отметил губернатор, опыт создания семейного МФЦ оказался успешным и аналогичные учреждения планируется разместить по всему региону. В ближайший месяц центр заключит соглашение со всеми вузами и ссузами края, а до конца 2024 года свои двери откроют ещё два таких МФЦ в Бикинском и Вяземском районе.