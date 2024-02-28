В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике гепатита С

О заболевании рассказали специалисты красноярского ведомства.
Так, гепатит С — это вирусное заболевание, возбудителем является РНК-содержащий вирус. Инфицироваться можно только от больного человека, у которого, кстати, даже может не быть симптомов.
Дело в том, что гепатит С может не проявлять себя долгие годы, но человек может распространять заболевание. Из-за этого развиваются следующие тяжелые болезни — цирроз и рак печени.
Чтобы уберечь себя от вируса, ходите на маникюр, педикюр, пирсинг и на другие косметические процедуры только в салоны с хорошей репутацией. Также самостоятельно убедитесь в том, что все приборы там стерильны.
«Избегайте использования любых чужих колющих, режущих предметов, медицинских, маникюрных инструментов и средств личной гигиены (зубных щеток, бритвенных станков)», — добавили в ведомстве.