В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике гепатита С

Так, гепатит С — это вирусное заболевание, возбудителем является РНК-содержащий вирус. Инфицироваться можно только от больного человека, у которого, кстати, даже может не быть симптомов.

Дело в том, что гепатит С может не проявлять себя долгие годы, но человек может распространять заболевание. Из-за этого развиваются следующие тяжелые болезни — цирроз и рак печени.

Чтобы уберечь себя от вируса, ходите на маникюр, педикюр, пирсинг и на другие косметические процедуры только в салоны с хорошей репутацией. Также самостоятельно убедитесь в том, что все приборы там стерильны.