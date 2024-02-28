Спасатели продолжают обход многоэтажных домов Алматы

Под руководством и.о. председателя Комитета гражданской обороны и воинских частей, Турсынбаева К. А., сотрудникам воинской части был проведен инструктаж с привлечением преподавателей Национального центра научных исследований, подготовки и обучения в сфере гражданской защиты МЧС РК, а затем они были разделены на агитационные группы.