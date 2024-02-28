В Новосибирской области открыли 15 центров для пациентов с онкологией

Новые центры открываются за счет средств нацпроекта «Здравоохранение». За пять лет регион получил более 700 единиц современного оборудования. На данный момент заработали 15 из 16 запланированных ЦАОПов. Они оснащены более 380 единицами медицинского оборудования. В 2024 году мы открыли последний подобный центр из запланированных.