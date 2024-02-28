В Новосибирской области открыли 15 центров для пациентов с онкологией

В Новосибирской области в 2024 году завершится формирование сети Центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.
Новые центры открываются за счет средств нацпроекта «Здравоохранение». За пять лет регион получил более 700 единиц современного оборудования. На данный момент заработали 15 из 16 запланированных ЦАОПов. Они оснащены более 380 единицами медицинского оборудования. В 2024 году мы открыли последний подобный центр из запланированных.
Также были закуплены два ускорительных комплекса для радиотерапии для Новосибирского онкологического диспансера. Благодаря такому оборудованию стационар ежедневно принимает 50 человек. В отделении действует круглосуточный стационар. В рамках дневного стационара в онкодиспансере и в горбольнице № 1 открыто отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек.
В 2022 году заработал центр лучевой терапии с четырьмя ускорителями последнего поколения.
Напомним, в Новосибирске врачи одновременно удалили мужчине два вида рака.