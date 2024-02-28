В Хабаровске открыта продажа билетов на домашние матчи плей-офф «Амура»

В Хабаровске 5 и 7 марта состоятся домашние игры первого раунда плей-офф сезона КХЛ 2023/24 годов между командами «Амур» и «Металлург». С 28 февраля стартует продажа билетов на матчи в «Платинум Арене». Первыми выкупить билеты смогут те, кто ранее приобретал сезонные абонементы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Реализация билетов по приоритетному праву, то есть для владельцев абонементов, состоится 28 и 29 февраля. Продажа будет осуществляться только в кассах «Платинум Арены», точке продаж AmurShop («Платинум Арена», вход со стороны бывшего ресторана «Овертайм») и в павильоне «Территория Спорта» на площади Ленина. Для покупки билета по необходимо предъявить абонемент сезона 2023/24 года и паспорт.
Для остальных зрителей продажа билетов начнется 1 марта во всех кассах, а также онлайн. Напомним, для «Амура» борьба за Кубок Гагарина начнется в Магнитогорске, где «тигры» проведут со «сталеварами» две игры 1 и 3 марта.