В Хабаровске открыта продажа билетов на домашние матчи плей-офф «Амура»

Реализация билетов по приоритетному праву, то есть для владельцев абонементов, состоится 28 и 29 февраля. Продажа будет осуществляться только в кассах «Платинум Арены», точке продаж AmurShop («Платинум Арена», вход со стороны бывшего ресторана «Овертайм») и в павильоне «Территория Спорта» на площади Ленина. Для покупки билета по необходимо предъявить абонемент сезона 2023/24 года и паспорт.