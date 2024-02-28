Более 2,7 млн нарушений ПДД выявили в Приморье в 2023 году

«Используются 295 стационарных и 10 мобильных технических средств, а также 50 муляжей», — отметил Табакаев.
Он добавил, что системой автоматической фиксации было выявлено 2 517 837 нарушений ПДД.
По итогам прошлого года было возбуждено 26 033 дела об административном нарушении, 7 877 транспортных средств были задержаны.
Что касается тяжких преступлений, то в 2023 году на дорогах края было выявлено 8 679 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 1 002 человека сели за руль в алкогольном опьянении повторно.
Напомним, 27 февраля в Приморье произошло массовое ДТП, в результате которого погибли 2 человека. Причиной аварии стали железобетонные плиты, которые сорвались с большегруза на проезжую часть.