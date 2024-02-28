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Более 2,7 млн нарушений ПДД выявили в Приморье в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля, ФедералПресс. По итогам 2023 года на территории Приморского края выявлено 2 709 675 нарушений правил дорожного движения. Такие итоги озвучил начальник УМВД России по Приморскому краю Александр Табакаев во время отчета перед Законодательным собранием региона.

«Используются 295 стационарных и 10 мобильных технических средств, а также 50 муляжей», — отметил Табакаев.

Он добавил, что системой автоматической фиксации было выявлено 2 517 837 нарушений ПДД.

По итогам прошлого года было возбуждено 26 033 дела об административном нарушении, 7 877 транспортных средств были задержаны.

Что касается тяжких преступлений, то в 2023 году на дорогах края было выявлено 8 679 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 1 002 человека сели за руль в алкогольном опьянении повторно.

Напомним, 27 февраля в Приморье произошло массовое ДТП, в результате которого погибли 2 человека. Причиной аварии стали железобетонные плиты, которые сорвались с большегруза на проезжую часть.

ГИБДД