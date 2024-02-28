В Красноярске двое подростков катались на льдине по Енисею (видео)

В мэрии рассказали, что в Красноярске ежедневно проводятся профилактические рейды на водных объектах, где установлены запрещающие выход на лёд знаки, также спасатели и полицейские патрулируют особо опасные места. В ходе последнего рейда выявили двух нарушителей. Им грозят штрафы до 3 тысяч рублей — в сравнении с прошлым годом сумма наказания выросла в три раза.