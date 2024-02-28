В Красноярске двое подростков катались на льдине по Енисею (видео)

К счастью, трагедии не произошло: несовершеннолетние благополучно выбрались на берег.
Все случилось 27 февраля вечером. Детей на льдине, движущейся в сторону Коммунального моста, заметил случайный прохожий, который и обратился в МУ МВД. Просматривая записи с видеокамер «Безопасного города», полицейские увидели, что подростки самостоятельно выбрались на берег.
По информации Службы спасения, куда также поступило сообщение о плывущих по Енисею на льдине подростках, те, «увидев приехавших спасателей, с помощью палок причалили к берегу в районе улицы Гладкова и убежали».
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности малолетних нарушителей. Кроме того, после этого случая инспекторы по делам несовершеннолетних дополнительно проведут беседы в образовательных учреждениях о недопустимости подобных действий.
«Обращаемся к родителям — чтобы избежать несчастного случая, необходимо уделять внимание своим детям. Уважаемые взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед! Беспечность может обернуться трагедией!», — отметили в МВД.
В мэрии рассказали, что в Красноярске ежедневно проводятся профилактические рейды на водных объектах, где установлены запрещающие выход на лёд знаки, также спасатели и полицейские патрулируют особо опасные места. В ходе последнего рейда выявили двух нарушителей. Им грозят штрафы до 3 тысяч рублей — в сравнении с прошлым годом сумма наказания выросла в три раза.
«Чаще всего при появлении патрулей рыбаки покидают места лова, — рассказывают спасатели. — На сегодняшний день в Красноярске уже провели более 80 рейдов, в ходе которых выдали 350 памяток и провели 200 профилактических бесед. В ближайшие дни синоптики обещают потепление, и выходить на лёд станет особенно опасно. Поэтому проведение таких рейдов обязательно продолжат».