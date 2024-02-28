Как снять машину с учёта без посещения ГИБДД?

Услуга очень популярна, ей уже воспользовались 67 тыс. жителей региона. Подавляющее большинство случаев — регистрация автомобилей. Современному человеку это удобно. Пожилым, может быть, не очень, тем, кто не разбирается в компьютерах. Но помочь своим родственникам в оформ­лении заявления могут дети и внуки. Для этого доверенность не нужна.