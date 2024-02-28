Как снять машину с учёта без посещения ГИБДД?

«Встать на учёт или снимать с него транспортное средство должен владелец авто. Но сегодня есть возможность сделать это, вообще не приходя в органы внутренних дел. Получить услугу можно, воспользовавшись электронным порталом, — поясняет начальник МРЭО ГИБДД МУ МВД России “Красноярское” Дмитрий Нечаев. — Есть возможность дистанционно прекратить регистрацию по заявлению и регистрацию в связи с продажей транспортного средства.
Услуга очень популярна, ей уже воспользовались 67 тыс. жителей региона. Подавляющее большинство случаев — регистрация автомобилей. Современному человеку это удобно. Пожилым, может быть, не очень, тем, кто не разбирается в компьютерах. Но помочь своим родственникам в оформлении заявления могут дети и внуки. Для этого доверенность не нужна.
В целом поток обращений увеличился. Только за прошлый год обратились 2 млн человек. С таким потоком живая очередь может растянуться на десятки часов. Поэтому одна из задач — оптимизировать работу".