Выставка, посвященная творчеству Павла Авенариуса, откроется в Иркутске

Около 50 живописных и графических работ представят на выставке «В гармонии с природой». К 80-летию Павла Авенариуса 29 февраля. Об этом сообщают в Иркутском областном художественном музее имени Сукачева.
— Автор — сторонник реализма. Он любит четкий рисунок, правильное перспективное построение, но в то же время, каждое из его произведений имеет одухотворенное начало. Основная тема творчества — природа. Произведения художника раскрывают характер сибирской природы, передают величие и гармонию этих мест, — говорят в музее.
Но на полотнах Павла Авенариуса можно увидеть и городские пейзажи. Например, виды старого деревянного Иркутска.
Художник родился в Москве в 1944 году, а в 1949 году переехал вместе с семьей в Иркутск, окончил здесь военное авиационное училище и высшее военное училище имени Алксниса в Риге. Кроме того, сибиряк заочно окончил пять курсов факультета станковой живописи и графики университета искусств в Москве.