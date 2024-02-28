Выставка, посвященная творчеству Павла Авенариуса, откроется в Иркутске

Художник родился в Москве в 1944 году, а в 1949 году переехал вместе с семьей в Иркутск, окончил здесь военное авиационное училище и высшее военное училище имени Алксниса в Риге. Кроме того, сибиряк заочно окончил пять курсов факультета станковой живописи и графики университета искусств в Москве.