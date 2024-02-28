Борис Кубай озвучил данные по снегу в Приморье в последний день зимы

Новость о предстоящем подарке уходящей зимы взбудоражила Приморье. По данным синоптиков, 29 февраля в крае ожидается снег. Более точную информацию озвучил главный метеоролог края Борис Кубай, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщалось ранее, 29 февраля над Приморьем будет проходить малоактивный, размывающийся атмосферный фронт.
«Кое-где с ним будет связан небольшой снег. Существует небольшая вероятность слабого снега и во Владивостоке в ночь на 29 февраля. Словом, ничего серьезного», — озвучил свой прогноз главный синоптик Приморского края.
Напомним, что в первый день весны в крае без осадков, ветрено и морозно. В общем, с началом весны осадки пойдут на убыль.