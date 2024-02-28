Замдиректора УК в Новосибирске будут судить после того, как женщина сломала руку

Ранее было известно, что обвиняемая была заместителем управляющей компании, оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, и не организовала вовремя уборку лестницы от снега и наледи. В результате чего около подъезда по адресу 1905 год, 17/1, женщина поскользнулась и сломала руку, при этом она держала малыша.