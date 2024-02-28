В СКО проводят противопаводковые мероприятия

Не остается в стороне от этого большого дела и подрастающее поколение. На днях известный своими благотворительными мероприятиями фронт-офис волонтерства «Birgemiz» совместно со студентами Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа провел акцию в селе Прибрежное Кызылжарского района. Предварительно выяснив адреса одиноко проживающих пожилых сельчан, они организовали уборку снежных масс в их дворах и на прилегающих территориях.