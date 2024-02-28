В СКО проводят противопаводковые мероприятия

Местные исполнительные органы, Департамент по ЧС, службы гражданской защиты и неравнодушные граждане загодя проводят мероприятия, направленные на снижение рисков подтоплений населённых пунктов, защите населения от проявлений природной стихии.
С начала текущего месяца в области объявлен месячник противопаводковых мероприятий. Для нашего региона сейчас задача № 1 — вывоз снега из населённых пунктов, очистка водопропускных сооружений, что является эффективной мерой снижения угроз подтоплений домов при весеннем снеготаянии.
Не остается в стороне от этого большого дела и подрастающее поколение. На днях известный своими благотворительными мероприятиями фронт-офис волонтерства «Birgemiz» совместно со студентами Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа провел акцию в селе Прибрежное Кызылжарского района. Предварительно выяснив адреса одиноко проживающих пожилых сельчан, они организовали уборку снежных масс в их дворах и на прилегающих территориях.