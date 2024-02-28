В Пермском крае дети обнаружили червей в еде, выданной в школьной столовой

Девочки заявили родителям, что после этого побоялись притрагиваться к своим порциям. Домой они пришли голодными. На следующий день родители дали дочерям еду с собой из дома. При этом, по их словам, жалобы на питание в школьной столовой уже не первый раз поступает со стороны детей. Ранее они рассказывали, что мясо бывает недоваренным или недожаренным, но червей дети обнаружили впервые.