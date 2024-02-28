В Пермском крае дети обнаружили червей в еде, выданной в школьной столовой

Дети обнаружили червей в еде, выданной им в школьной столовой в Пермском крае, сообщает 59.RU.
На питание школьников пожаловались родители учеников школы в посёлке Менделеево Карагайского округа. Они рассказали, что их дочери — ученицы третьего и шестого классов — во время обеда в столовой увидели в тарелках одноклассников с гречневой кашей червей. В соцсетях также появилось несколько постов с фотографиями, на которых видно опарышей в пище.
Девочки заявили родителям, что после этого побоялись притрагиваться к своим порциям. Домой они пришли голодными. На следующий день родители дали дочерям еду с собой из дома. При этом, по их словам, жалобы на питание в школьной столовой уже не первый раз поступает со стороны детей. Ранее они рассказывали, что мясо бывает недоваренным или недожаренным, но червей дети обнаружили впервые.
Директор Менделеевской школы заявила 59.RU, что сомневается в том, что черви были в приготовленной еде и отказалась комментировать ситуацию. В Роспотребнадзоре Пермского края сообщили, что не получали жалоб от родителей, однако после появления информации проведут проверку организации питания и пищеблока в школе.