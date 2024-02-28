Администрации Железногорска и Зеленогорска сыграли в «Хоккей в валенках»

В состав команд вошли представители администраций и депутаты закрытых городов. Их возглавили главы Железногорска и Зеленогорска — Дмитрий Чернятин и Вадим Терентьев. В турнире также приняли участие команды предприятий Железногорска и любительские коллективы.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Железногорска. Первое место турнира «Хоккей в валенках» заняла команда РХЗ, серебро — у All in (Ва банк), третье место у Орлов из академии МЧС. Болельщиков угощали солдатской кашей и горячим чаем.
«В этом году на турнир заявилось рекордное количество команд. Игры прошли захватывающе и весело. Благодарим за поддержку турнира ФГУП “ГХК”, АО “РЕШЕТНЕВ” и некоммерческую организацию АФКС “Движение”, — сказал депутат, руководитель УФКиС Эдуард Антонов.