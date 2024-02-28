Перевод времени в Казахстане: что нужно знать

Тем не менее проблемы могут возникнуть со следующими сервисами: проверка и пополнение баланса; смена или изменение наполнения тарифного плана; отключение и подключение услуг; активация новых SIM-карт, перенос номера из сети одного оператора к другому, регистрация, перерегистрация и разблокировка номера; все виды оплат и покупок с баланса; короткие команды, в том числе *102# и *802#; голосовой робот в call-центре и чат-бот на сайте beeline.kz, в приложении «Мой Beeline», в Telegram и другие.