Какие льготы полагаются не только пенсионерам, объясняют эксперты

В 2024 году на получения этого статуса имеют право мужчины 1960−1964 годов рождения, а также женщины 1965−1969 годов рождения. Право на досрочный выход на пенсию также распространяется и на статус предпенсионера, например, жители Крайнего Севера, работники вредных производств и другие льготные категории считаются предпенсионерами за пять лет до выхода на пенсию.