Какие льготы полагаются не только пенсионерам, объясняют эксперты

Пенсионерам полагаются разные льготы и меры поддержки, но не все знают, что часть из них доступна не только пенсионерам, напоминают эксперты Telegram-канала «Объясняем.РФ» (18+).
В 2024 году на получения этого статуса имеют право мужчины 1960−1964 годов рождения, а также женщины 1965−1969 годов рождения. Право на досрочный выход на пенсию также распространяется и на статус предпенсионера, например, жители Крайнего Севера, работники вредных производств и другие льготные категории считаются предпенсионерами за пять лет до выхода на пенсию.
Гражданам предпенсионного возраста полагается два оплачиваемых выходных дня в году для диспансеризации, а если предпенсионер занят на вредном производстве, то работодатель должен оплатит лечение в санатории. Кроме этого, предпенсионеров запрещено увольнять без веских причин или отказывать в приеме на работу.
Если же предпенсионер по каким-либо причинам потерял работу, то в Центре занятости ему предоставят повышенное пособие по безработице, а также предложат бесплатное обучение для получения новой профессии.
Также, как и пенсионерам, гражданам предпенсионного возраста полагается льгота на имущественный и земельный налог. Они имеют право не платить налог за квартиру, дом, творческую мастерскую, гараж, земельный участок размером до шести соток, а также хозяйственную постройку до 50 кв.м. Освобождение распространяется только на один объект в каждой категории.
Важно знать, что статус предпенсионера не предоставляется автоматически. Гражданам предпенсионного возраста необходимо оформить его через отделение Социального фонда РФ, МФЦ или удаленно через сайт «Госуслуги».