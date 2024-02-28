Пленному бойцу ВСУ провели экскурсию по Мариуполю

«Я не был никогда раньше в Мариуполе. В пабликах писали, что город разрушен, что люди выживают или вообще повыезжали. Но я приятно удивлен, что город восстанавливают. Красивые дома, постройки, школы, садики. Провозили меня по разным улицам. Восстановление идет полным ходом. Хорошие дороги, люди гуляют на улицах», — сказал Шкарбан.