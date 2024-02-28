Намек на весну: Воздух в Челябинской области прогреется до плюс 3−5 градусов

В среду, 28 февраля, синоптики обещают переменную облачность, без осадков, столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3, в низинах — до минус 9 градусов. Ветер западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Челябинске сегодня плюс 1−3. В семь утра в центре города минус 8, влажность 50%, ветер юго-восточный 1 м/с, атмосферное давление 755 мм ртутного столба при норме 742 мм.
Днем в четверг прогнозируется от нуля до плюс 5, на юге — до минус 4 градусов; в пятницу будет от минус 2 до плюс 3 градусов.
По уточненным данным, до 5 марта температура воздуха днем будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 1, ночью — минус 10−16 градусов.