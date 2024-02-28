Врач рассказала, как «спрыгнуть с кортизоловой иглы»

В своем Telegram-канале доктор Лебедева напомнила, что кортизол — тот самый «гормон стресса», который участвует во многих обменных процессах, например, помогает регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови. А еще он повышается при стрессах, как могли догадаться по названию.