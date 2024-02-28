Пьём от скуки? В Кузбассе растут показатели отравления алкоголем

По мнению семейного психолога Анны Аксеновой, нынешний алкоголизм вышел на пик не в прошлом году, а лет десять назад. «Раньше люди пили в основном по праздникам. Алкоголь был элементом радости или горя. А теперь пьют просто от скуки, это стало массовым способом досуга. Или способом расслабиться, потому что прикрываются усталостью от работы и др.», — рассуждает она о причинах.