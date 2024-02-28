Пьём от скуки? В Кузбассе растут показатели отравления алкоголем

По данным разных исследований, кузбассовцы стали больше злоупотреблять спиртным. Корреспондент «АиФ в Кузбассе» разбирался в причинах.
Каждый год общественное движение «Трезвая Россия» составляет рейтинг трезвости регионов. Лишь в первом исследовании в 2015 году Кузбасс был в числе наименее употребляющих — на 28 месте.
Потом наша область регулярно попадала в «пьющую» половину: в 2019—2020 гг. была на 59 месте. Положение чуть улучшилось в 2021 году — она оказалась уже на 50-й строчке, в 2022-м — на 49-й. А в 2023-м вновь покатилась в алкогольную яму — на 56 место.
Портрет «употребляющего».
Статистика алкогольных отравлений, которую ведёт Роспотребнадзор, в 2023 году тоже ухудшилась: зарегистрировано 1 164 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что на 10% больше, чем годом ранее. В ведомстве подчёркивают, что преобладают отравления этиловым спиртом. Если рисовать социальный портрет отравившихся, то 60% из них — безработные, 18% — пенсионеры, 11% — работающие кузбассовцы.
«Больше всего отравлений этиловым спиртом — тем, что продаётся в магазинах. Если взрослый мужчина выпьет литр-полтора водки, он получит отравление. А потом в скобках напишут: из-за чрезмерного употребления. В перечне отравившихся много безработных и пенсионеров. Скорее всего, это уже спившиеся люди», — комментирует председатель общественного движения «Трезвый Кузбасс» Виталий Титов.
Причиной того, что наш регион находится в числе пьющих, общественник считает доступность спиртного: «Чем больше открывается магазинов розничной торговли алкоголем, тем больше употребляющих его. В последнее время повсеместно открываются сетевые алкомаркеты, на вывесках которых так и написано: “Магазин у дома”.
Семейная норма.
По мнению семейного психолога Анны Аксеновой, нынешний алкоголизм вышел на пик не в прошлом году, а лет десять назад. «Раньше люди пили в основном по праздникам. Алкоголь был элементом радости или горя. А теперь пьют просто от скуки, это стало массовым способом досуга. Или способом расслабиться, потому что прикрываются усталостью от работы и др.», — рассуждает она о причинах.
При словах психолога вспоминается наглядный пример: мама двух малышек, которые прошлой весной ушли гулять и пропали на двое суток. Когда ведущие программы «Мужское/женское» спросили у этой матери шестерых детей, почему она пьёт, она ответила: «От безделья».
Эксперт отмечает, что часто люди пьют целыми семьями: бабушки-дедушки, дети, внуки — все вместе, и даже малышей усаживают с собой, наливая сначала детское шампанское, а когда постарше станут — пиво и т. д.
В обществе сложился стереотип алкоголика — опустившийся мужик, который потерял семью, работу. «Однако нынче алкаши “окультуренные”, среди них много женщин. Дамы пьют всю ночь, а наутро идут на косметические процедуры или йогу. Как правило, такие не признаются, что имеют проблемы со спиртным», — отмечает Анна Николаевна.
Запреты не действуют?
За последние десять лет каких только законов, ограничивающих употребление алкоголя, не принимали: запрет продажи несовершеннолетним, трезвые праздники и др. Но не все работают. Виталий Титов отмечает, что принятый несколько лет назад закон о запрете «наливаек» в многоквартирных домах не работает. В Новокузнецке и Прокопьевске они точно остались.
«Закон есть, а контроля нет. Если есть активные жители, то пишут в прокуратуру, Роспотребнадзор, в полицию и добиваются закрытия. Если нет, то так и работают».
Что ещё запретить, чтобы жители региона протрезвели? По мнению Титова, сухие законы не помогут — нужно убрать алкоголь из продуктовых магазинов, как в Норвегии. «Есть, например, в Новокузнецке крупный гипермаркет вдали от жилых домов за городом. Только в таком формате и оставить продажу спиртного. Ещё и вход сделать по паспорту», — рассуждает Виталий.
В качестве примера он приводит Чечню: там на 1,3 млн человек было 15 магазинов с алкоголем, то есть одна торговая точка на 100 тыс. человек. А у нас в среднем одна точка на 300−400 человек.
«Запреты не действуют. Систему пропаганды и продажи алкоголя мы сами не изменим. Поэтому остаётся решать проблему индивидуально. Главное правило — привить какое-то хобби, другой интерес для пьющего человека или семьи. Надо развить волю так, чтобы человек сам захотел исключить алкогольный ритуал из своей жизни», — делает вывод психолог Аксенова, основываясь на своём опыте работы с зависимыми людьми.