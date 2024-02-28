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В Башкирии в первый день весны будет морозно и снежно

По данным Башгидрометцентра, в среду, 28 февраля, осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный.
Сейчас в Олбани: +11° 7 м/с 82% 746 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

Температура воздуха днем составит 0,-5°, в горных районах до +5°.

В четверг, 29 февраля, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут −11,-16°, местами до −21°, днем 0,-5°, в горных районах до +5°.

В первый день весны, в пятницу, 1 марта, существенных осадков не будет, днем в северных районах пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −8,-13°, местами до −18°, днем +1,-4°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что на Земле началась неожиданная магнитная буря.