В Башкирии в первый день весны будет морозно и снежно

Температура воздуха днем составит 0,-5°, в горных районах до +5°.
В четверг, 29 февраля, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут −11,-16°, местами до −21°, днем 0,-5°, в горных районах до +5°.
В первый день весны, в пятницу, 1 марта, существенных осадков не будет, днем в северных районах пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −8,-13°, местами до −18°, днем +1,-4°.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что на Земле началась неожиданная магнитная буря.