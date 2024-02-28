Руслан Болотов передал иркутским школьникам шайбы с автографом Вячеслава Фетисова

«Не мог не откликнуться на просьбу ребят. Для начинающих спортсменов всегда важно, чтобы у них было напутствие от тех, кто добился больших успехов. Вячеслав Фетисов желает юным иркутянам ярких побед, достижений, которые прославят их имена, наш город, отечественный спорт. Пусть эти шайбы станут счастливыми талисманами и вдохновят на свершения», — сказал мэр Руслан Болотов.