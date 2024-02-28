Руслан Болотов передал иркутским школьникам шайбы с автографом Вячеслава Фетисова

Накануне Дня защитника Отечества, когда в областной центр приехала легенда советского и российского хоккея, глава города посетил общеобразовательное учреждение и оценил организацию патриотической работы с детьми, педагогами и родителями.
Узнав о визите чемпиона мира, десятиклассники Илья Лайков и Елисей Балакирев попросили Руслана Болотова взять у хоккеиста автограф.
«Не мог не откликнуться на просьбу ребят. Для начинающих спортсменов всегда важно, чтобы у них было напутствие от тех, кто добился больших успехов. Вячеслав Фетисов желает юным иркутянам ярких побед, достижений, которые прославят их имена, наш город, отечественный спорт. Пусть эти шайбы станут счастливыми талисманами и вдохновят на свершения», — сказал мэр Руслан Болотов.
Елисей Балакирев играет в хоккей с начальной школы. С шайбой — последние четыре года. Входит в состав любительской команды ИВАТУ. Планирует попасть в ряды профессионалов. Также занимается пауэрлифтингом и футболом. Ребята внимательно следят за успехами российских спортсменов и гордятся их достижениями.
«Благодарны Руслану Болотову за то, что он выполнил нашу просьбу. Приятно, что о нас не забыли. Мы это очень ценим. Неожиданно, что подарок передали достаточно быстро — буквально через несколько дней», — поделились впечатлениями ученики.