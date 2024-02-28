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В детском санатории омского Минздрава сменился главврач

Как обратил внимание «СуперОмск», с 27 февраля 2024 года, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, в подведомственном омскому Минздраву БУЗОО «Детский санаторий № 1» сменился главврач.

В статусе врио бюджетным учреждением теперь руководит Татьяна Фадеева, сменившая в должности Галию Баймуратову.

Новое место работы Баймуратовой неизвестно, как и не определена предыдущая ступень карьерной лестницы Фадеевой, чья фамилия ранее не фигурировала на сайте санатория в разделе «Персонал». Впрочем, судя по ИНН, она из Тюменской области.

Отметим, Детский санаторий № 1 на улице Сулеймана Стальского, 4/1, создан в 1996 году и специализируется на оздоровлении детей 4−7 лет с заболеваниями органов дыхания, а также часто — и длительно болеющих детей.

Штатная численность организации по отчету о состоянии условий труда на рабочих местах — 79 человек.

медицина