В детском санатории омского Минздрава сменился главврач

В статусе врио бюджетным учреждением теперь руководит Татьяна Фадеева, сменившая в должности Галию Баймуратову.
Новое место работы Баймуратовой неизвестно, как и не определена предыдущая ступень карьерной лестницы Фадеевой, чья фамилия ранее не фигурировала на сайте санатория в разделе «Персонал». Впрочем, судя по ИНН, она из Тюменской области.
Отметим, Детский санаторий № 1 на улице Сулеймана Стальского, 4/1, создан в 1996 году и специализируется на оздоровлении детей 4−7 лет с заболеваниями органов дыхания, а также часто — и длительно болеющих детей.
Штатная численность организации по отчету о состоянии условий труда на рабочих местах — 79 человек.