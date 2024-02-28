В Екатеринбурге зафиксирована самая поздняя с 2012 года оттепель

В Свердловской области 28 февраля ожидается дневная температура в диапазоне от −3 до +2 градусов. В Екатеринбурге в этот день будет переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер будет западный и юго-западный, 4−9 метров в секунду с порывами до 12−14 метров в секунду, а температура днем достигнет +1 градуса. Уже 29 февраля прогнозируется температура от −4 ночью до нуля днем.