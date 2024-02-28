В Екатеринбурге зафиксирована самая поздняя с 2012 года оттепель

На погоду в Свердловской области продолжает влиять антициклон, в северной периферии которого и располагается регион. Атмосферный фронт незначительно сместится на юг, из-за чего практически на всей территории Среднего Урала возрастет вероятность осадков.
— На фронте видна волна (неполностью сформировавшийся циклон), расположенная в районе Вологодской области. В четверг эта волна на фронте сместится на Урал, что приведет к умеренным осадкам на большей части Свердловской области за исключением южных районов, — пишет в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин.
Также, подводя итоги 27 февраля, он отметил, что в Екатеринбурге в этот день была зафиксирована первая в 2024 году оттепель. По его данным, это самая поздняя оттепель в городе с 2012 года.
В Свердловской области 28 февраля ожидается дневная температура в диапазоне от −3 до +2 градусов. В Екатеринбурге в этот день будет переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер будет западный и юго-западный, 4−9 метров в секунду с порывами до 12−14 метров в секунду, а температура днем достигнет +1 градуса. Уже 29 февраля прогнозируется температура от −4 ночью до нуля днем.