Никаких вечеринок: хабаровские авиаторы дали советы, как подготовиться к полету и побороть джетлаг

— Один из них нам подсказывает, что, если вы вылетаете из Хабаровска в 11:00, а прилетаете в Москву в 11:30, вам необходимо за три дня до полета включать усиленный свет за три часа до сна, — добавляют авиаторы. — Каждый день ложиться желательно на час позже. Когда вы прилетите — продолжайте включать дополнительный свет перед сном и ложитесь спать в обычное время уже по местному часовому поясу.