Никаких вечеринок: хабаровские авиаторы дали советы, как подготовиться к полету и побороть джетлаг

ъРечь о том, как правильно подготовиться к длительному авиаперелету, чтобы смена часовых поясов не принесла неудобства. Каждый, кто путешествует, к примеру, из Хабаровска в Москву, либо в западную часть мира, знает, что такое джетлаг.
Путешественники же на поезде или автомобиле не чувствуют этого синдрома. Пилоты, бортпроводницы и люди, которые много времени проводят в облаках, уже имеют свои способы, как справиться с недомоганием после прилета, и охотно делятся советами.
Что такое джетлаг?
Джетлаг легко опознать по бессоннице, сонливости, усталости, общему недомоганию и даже проблемам с координацией. Синдром имеет и значительно долгоиграющие последствия. Специалисты заметили, что у спортсменов и артистов, которым приходится часто преодолевать большие расстояния и менять часовые пояса, участились простудные заболевания. А у некоторых хронический джетлаг мог перерасти в стресс и депрессию.
Медицинские эксперты говорят, что при смене двух или четырех часовых поясов организму нужны минимум сутки, чтобы прийти в норму. Многие следуют указаниям медиков и ложатся спать. Авиаторы же советуют тщательно подготовиться к полету.
Итак, как прийти в себя после восьмичасового перелета на самолете.
Советы от «Хабаровских авиалиний»
— Нельзя устраивать накануне никаких вечеринок. Ложитесь спать и отдыхайте побольше. Позаботьтесь о своем организме, — советуют специалисты АО «Хабаровские авиалинии».
Также они предлагают попробовать изменить режим за несколько дней до вылета. Например, если вы собрались на Запад, то ложитесь на час позже обычного.
А еще нужно подумать о свете. Секрет прост — чем его меньше там, где вы спите, тем быстрее вырабатывается мелатонин и тем больше сонливость. Рекомендации по тому, как освещение может помочь вашему режиму дня, есть в разных онлайн-джетлаг-калькуляторах.
— Один из них нам подсказывает, что, если вы вылетаете из Хабаровска в 11:00, а прилетаете в Москву в 11:30, вам необходимо за три дня до полета включать усиленный свет за три часа до сна, — добавляют авиаторы. — Каждый день ложиться желательно на час позже. Когда вы прилетите — продолжайте включать дополнительный свет перед сном и ложитесь спать в обычное время уже по местному часовому поясу.
Другой совет — не забывать во время полета пить больше воды. Жидкость помогает сохранять бдительность и лучше концентрироваться, поэтому она может стать спасательным кругом в дни, следующие за полетом.
— Максимально используйте свое время в самолете. Например, настройте свои часы на новый часовой пояс, чтобы по прилету ваш мозг адаптировался. Заставьте себя что-нибудь съесть, даже если нет аппетита, — делятся хабаровские летчики.
Если в городе прилета ночь — нужно спать, если день — перетерпеть сонливость и дождаться вечера.
Проконсультируйтесь со своим доктором по поводу приема мелатонина. Хороших и приятных вам полетов!