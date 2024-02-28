Крым на Всемирном фестивале молодежи представят 45 человек

«В Крыму было почти 1700 заявок. Исходя из этого формировался некий рейтинговый список. Мы выбирали ребят чуть больше, чем было заявок квоты, поскольку могли быть какие-то заминки, кто-то не смог, кто-то заболел. Для представителей категории от 18 до 35 лет, начиная от этапа подачи заявки и получения подтверждения было шесть этапов, которые включали в себя и видеовизитку, и представление какого-то проекта, и оформление портфолио. В Крыму конкурсная комиссия состояла из восьми человек — представителей семи различных министерств и ведомств», — сообщила Григорян.