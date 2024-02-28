Жители Приморья не хотят работать в полиции: дефицит кадров превысил 40%

«По состоянию на 1 января 2024 года при штатной численности аттестованных сотрудников 11 469 единиц, некомплект составил 2 тысячи 644 единиц. Среди начальства дефицит отмечается на уровне 1486 единиц, среди рядового состава — 1158 единиц», — говорится в сообщении.
Наибольшая нехватка наблюдается среди патрульно-постовой службы (49,3%), в батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (43,4%), в отделе полиции № 3 (37,7%). Если говорить о населенных пунктах, то дефицит зафиксирован в Большом Камне (36,3%), в Находке (38,3%), в Артеме (33,2%).
За 12 месяцев 2023 года из органов УМВД Приморья уволились 952 сотрудника, из них 317 ушли по своему желанию, 55 — в связи с достижением предельного возраста. По выслуге с правом на пенсию ушло 473 человека, 8 человек сократили, 28 полицейских ушли по болезни и 10 — в связи с ограничением здоровья. Еще 62 увольнения связаны с отрицательными мотивами. В целом текучесть кадров составила 12,2%.
Ранее «ФедералПресс» писал, что по итогам 2023 года в Приморье сократилось число зарегистрированных мигрантов. За год число зарегистрированных в регионе иностранных граждан и лиц без гражданства снизилось на 24,7%. Отчасти к снижению числа мигрантов в крае руку приложили и сами полицейские: только за прошлый год из России выдворили 1,4 тысячи иностранцев. Проверки прошли в отношении 4,6 тысяч мигрантов.