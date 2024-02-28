Жители Приморья не хотят работать в полиции: дефицит кадров превысил 40%

Ранее «ФедералПресс» писал, что по итогам 2023 года в Приморье сократилось число зарегистрированных мигрантов. За год число зарегистрированных в регионе иностранных граждан и лиц без гражданства снизилось на 24,7%. Отчасти к снижению числа мигрантов в крае руку приложили и сами полицейские: только за прошлый год из России выдворили 1,4 тысячи иностранцев. Проверки прошли в отношении 4,6 тысяч мигрантов.