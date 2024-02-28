В Новосибирской области за год собаки и кошки покусали 6586 человек

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области назвали число пострадавших от домашних, безнадзорных и диких животных в 2023 годe: зарегистрировано в общей сложности более 6,5 тысячи укусов.
Эксперты отмечают, что порядка 65% обратившихся за медицинской помощью, были укушены домашними кошками и собакам. С укусами безнадзорных животных связана треть обращений. Случаи нападения диких животных — менее 5%. В абсолютном большинстве случаев люди контактировали с животными, которые не были привиты против бешенства. Всем им был прописан курс антирабической вакцинации.
«На территории Новосибирской области в 2023 году зарегистрировано 6586 случаев укусов людей домашними, безнадзорными и дикими животными. Лечебно-профилактическую иммунизацию против бешенства прошли 84,8% человек от общего числа пострадавших, из них 22,994 — прервали курс или отказались от вакцинации», — сообщили BFM-Новосибирск в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Напомним, в настоящее время в трех селах НСО введен карантин из-за выявленных случаев бешенства. В двух случаях в населенные пункты зашли зараженные смертельным вирусом лисы. В селе Верх-Урюм Здвинского района бешенство выявили у домашней собаки. В январе 2024 года Новосибирская область объявила о закупке 31 тысячи доз вакцины против бешенства.