В Новосибирской области за год собаки и кошки покусали 6586 человек

Эксперты отмечают, что порядка 65% обратившихся за медицинской помощью, были укушены домашними кошками и собакам. С укусами безнадзорных животных связана треть обращений. Случаи нападения диких животных — менее 5%. В абсолютном большинстве случаев люди контактировали с животными, которые не были привиты против бешенства. Всем им был прописан курс антирабической вакцинации.