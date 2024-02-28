Строительство третьей очереди Яйского НПЗ идёт по плану

На объекте предполагается создание до 500 новых рабочих мест. Для этого завод планирует проводить профориентацию и работать с образовательными учреждениями, а также улучшить социальную поддержку. Так, для работников уже построили дом, где они будут оплачивать только коммунальные услуги. После 10 лет отработки на предприятии человек становится собственником квартиры. Планируется строительство ещё одного такого дома.