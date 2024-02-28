Строительство третьей очереди Яйского НПЗ идёт по плану

В рамках рабочей поездки губернатор посетил Яйский нефтеперерабатывающий завод АО «Нефтехимсервис» и сообщил, что строительство третьей очереди идёт по плану.
К концу 2026 должны сдать в эксплуатацию два новых комплекса, которые увеличат глубину переработки нефти до 93%, выход светлых нефтепродуктов и наладят выпуск дизельного топлива для работы при низких температурах. Производственное оборудование изготовит завод «Кемеровохиммаш».
«Это дорогой объект — инвестиции превысят 98 млрд рублей, технически сложное сооружение, и решиться на это, особенно в наше непростое время, было очень ответственно. Мы продолжаем строительство, работы идут чётко по графику», — сказал Сергей Цивилев.
На объекте предполагается создание до 500 новых рабочих мест. Для этого завод планирует проводить профориентацию и работать с образовательными учреждениями, а также улучшить социальную поддержку. Так, для работников уже построили дом, где они будут оплачивать только коммунальные услуги. После 10 лет отработки на предприятии человек становится собственником квартиры. Планируется строительство ещё одного такого дома.
Сейчас завод выпускает автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95, который пользуется широким спросом в Кузбассе и других регионах Сибири.